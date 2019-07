La belle histoire de Lil Nas X, sans domicile il y a un an, recordman des ventes aujourd'hui aux Etats-Unis

Adieu "Despacito", bonjour "Old Town Road". Cette semaine, le tube de Luis Fonsi a perdu son titre de record de longévité (16 semaines) en tête des ventes aux Etats-Unis au profit du tube du jeune rappeur Lil Nas X, arrivé au sommet des classements en avril dernier et n°1 depuis 17 semaines. Un conte de fée pour ce jeune homme qui il y a un an à peine, était caissier et dormait par terre chez sa sœur. Et qui est désormais au sommet.

Lil Nas X

Montero Lamar Hill, le véritable nom de Lil Nas X, est né il y a vingt ans à Atlanta. Son enfance est perturbée, marquée par la séparation de ses parents. Il vit dans un quartier difficile, mais est un bon élève. Il commence des études d'informatique à l'université, qu'il abandonne assez vite pour travailler dans la restauration rapide. Le jeune homme est alors un solitaire, passant son temps sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier où il publie essentiellement des vidéos humoristiques. Il utilise alors le pseudo de Lil Nas X.

Musique

Montero publie aussi, mais sans succès, des morceaux de musique. Mais un jour, en cherchant sur internet, il tombe sur une musique d'un jeune néerlandais YoungKio. Il achète, pour 30 dollars, le droit d'utilisation du rythme du morceau. Il le transforme, écrit des paroles, met sa voix et sort "Old Town Road". Un titre qui devient viral. En avril, le morceau pulvérise le record d'écoutes en ligne avec 143 millions de "streams" en une semaine. Depuis, son titre a été écouté plus d'un milliard de fois sur Spotify.

Rappeur gay

La musique de Lil Nas X séduit, mais c'est aussi par sa personnalité que le jeune homme se distingue. Plein d'humour, il surprend par sa simplicité et son originalité. Sa musique est un mélange de country et de rap. Et le chanteur ne correspond pas vraiment au profil type des rappeurs américains. Il est ainsi, aux Etats-Unis, la première star du rap à faire son coming out. C'était il y a quelques jours. Et toujours avec humour. Sur Instagram, il avait ainsi écrit "Wow, l'année dernière je dormais par terre chez ma sœur, je n'avais pas d'argent et maintenant je suis gay".