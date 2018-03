La Belgique, toujours parmi les pays européens à la plus grande surpopulation carcérale

La Belgique était le quatrième pays européen comptant la surpopulation carcérale la plus importante en 2016, avec 120 prisonniers pour 100 places disponibles, selon les statistiques présentées mardi par l'Université de Lausanne pour le compte du Conseil de l'Europe. Déjà à ce rang en 2015, le royaume a cependant vu baisser son taux d'incarcération de 10,1% en 2016.

Ex æquo avec 132 prisonniers pour 100 places disponibles, l'Ancienne République yougoslave de Macédoine et la Hongrie étaient les champions européens de la surpopulation carcérale pour l'année étudiée devant Chypre, qui devance légèrement la Belgique et la France.

Fort taux de suicides dans les prisons

Malgré sa place parmi les mauvais élèves en la matière, la Belgique faisait partie des pays où le taux d'incarcération a le plus diminué (-10,1%) en 2016, au même titre que l'Islande, l'Irlande du Nord, la Lituanie et la Géorgie. De fortes hausses ont par contre été enregistrées en Bulgarie, Turquie, République tchèque, Serbie et au Danemark.

Toujours concernant la Belgique, cette dernière clôturait également le top 10 des pays européens affichant le plus haut taux de prisonniers étrangers avec 40,7%.

Le taux belge de suicide pour 10.000 personnes incarcérées atteignait par ailleurs 12,5 en 2015, soit plus du double de la moyenne européenne. Les pays les plus touchés étaient la Slovénie, la France, la Suisse et les Pays-Bas. Le suicide est à l'origine de 16% des décès en prison.