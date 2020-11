La Belgique, seule à garder ses commerces fermés : est-ce justifié ?

…mais un taux peut-être sous-estimé…. Un premier bémol à apporter est que le taux de contamination en Belgique est d’un avis général très sous-estimé, depuis que la stratégie de tests s’est concentrée uniquement sur les patients symptomatiques. Après un pic à 80.000 tests fin octobre, on tourne depuis deux semaines à environ 30.000 tests par jour. En nombre de tests par habitant, c’est un peu plus que nos voisins néerlandais, mais bien moins qu’au Grand-Duché, et c’est aujourd’hui moins qu’en France. L’épidémie régresse en Belgique, on ne cesse de le dire. Mais la situation est-elle suffisamment sous contrôle que pour rouvrir les vannes ?

…et un taux de décès qui reste, lui, largement supérieur à la moyenne Pour le journal Le Soir, la réponse est clairement "non": "Les chiffres ne permettent pas encore de déconfiner", clamait en une le journal mardi, se basant sur les chiffres des hospitalisations au moment où l’on avait rouvert les commerces lors de la première vague. On en est encore effectivement très loin. Le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke ne cesse de son côté de multiplier les interventions en ce sens : "Il est trop tôt pour un assouplissement des mesures", selon lui :" La situation sanitaire s’est améliorée néanmoins, elle est loin d’être OK. Chaque jour, environ 300 nouvelles personnes sont hospitalisées. Une situation pour les hôpitaux qui reste tout de même très pénible. Et donc, je crois qu’il est trop tôt pour un assouplissement des mesures". Mais comment expliquer que nos voisins le fassent dès lors ? Si on va au-delà des chiffres des cas détectés, qui sont contestables comme on l’a vu ci-dessus, on s’aperçoit que la situation sanitaire reste plus grave dans notre pays. Si l’on prend comme référence le nombre de patients Covid en soins intensifs par rapport à la taille de la population par exemple, la Belgique affiche des chiffres bien supérieurs aux autres pays européens, deux fois supérieurs à la France, trois fois ceux des Pays-Bas !

Et c’est encore plus visible au niveau des décès : la Belgique, qui est déjà le pays le plus endeuillé au monde par rapport à sa population, reste celui qui enregistre le plus de morts par habitant en Europe de l’Ouest en ce moment. Dans ces circonstances, difficile de dénier l’évidence : il est trop tôt pour "déconfiner", et risquer une reprise à la hausse des hospitalisations tant que ces courbes ne sont pas revenues au plus bas.

Comment éviter les files et les agglutinements ? La difficulté, lors de toute mesure, c’est d’éviter les "effets de bord": si on rouvre tous les commerces avant Noël, et qu’on limite le nombre de personnes admises à l’intérieur, comment éviter les longues files et les clients qui s’agglutinent ? C’est notamment là-dessus que devrait se pencher le Comité de Concertation, estime le ministre Clarinval, pour qui cette réouverture de tous les commerces est "une question de vie ou de mort". Une file avec maintien des mesures de distance à l’extérieur d’un supermarché ne pose en principe pas de grand risque de contamination massive. Mais cela pourrait être plus difficile à gérer avec une multiplicité de files à l’intérieur d’une galerie commerciale fermée par exemple.

La mobilité en #BE des utilisateurs Facebook est en train de reprendre son niveau d’avant 2 novembre https://t.co/U9QfujSHoE pic.twitter.com/mk9z7hd8u0 — Covidata.be (@Covidatabe) November 21, 2020

Des vannes qui ont déjà été rouvertes Tout ceci montre qu’une mesure peut paraître importante ou au contraire inutile ou disproportionnée prise isolément, mais comme l’a souvent rappelé l’épidémiologiste Marius Gilbert, c’est l’ensemble qui est important. Comme dans d’autres pays, il y a eu en Belgique un accord politique pour rouvrir les écoles, étant donné les dégâts qu’une absence prolongée de scolarité peut provoquer selon les pédiatres. C’est bien sûr un élément qui renforce le risque de transmissions, même si on le limite par diverses mesures de précaution. Le respect ou non du télétravail en est un autre. Actuellement, les analyses des opérateurs ou de l’utilisation de Facebook montrent toutes que la mobilité des Belges, qui s’était fortement réduite, a repris de façon importante. Après un trafic plancher le 11 novembre, jour férié commémorant l’armistice de 1918, la courbe est repartie à la hausse de jour en jour. Et cela concerne toutes les provinces belges, principalement dans le cadre de déplacements professionnels, selon les données de Covidata. Cela ne paraît pas pour le moment avoir d’incidence sur les contaminations et hospitalisations, de même que la reprise des cours. Mais plus les risques sont multipliés, plus on s’expose à une reprise de ces contaminations. C’est dans cet espace de réflexion que doit s’envisager une réouverture ou non des commerces, et avec quelles modalités.