La Belgique restitue à l’Egypte deux statuettes égyptiennes volées en 2015 sur le site de Gizeh

L’ambassadeur d’Egypte se félicite du travail accompli : "Ce n’est qu’un début, on travaille avec les autorités belges depuis maintenant quatre ans. Et ce ceci n’est qu’un début car il y a d’autres pièces qui seront bientôt peut-être restituées à l’Egypte."

Deux oeuvres d’art en bois, une statuette funéraire et une statuette figurant un homme debout viennent d’être officiellement restituées à l’ambassadeur Khaled El Bakly représentant les autorités égyptiennes. Ces deux antiquités étaient exposées dans une galerie d’art bruxelloise. Ce sont des Carabinieri italiens via Interpol qui ont prévenu nos autorités que des antiquités provenant d’une fouille illicite sur le site de Gizeh en 2015, se trouvaient chez nous.

Ce sont des enquêteurs spécialisés en œuvre d’art de l’inspection économique qui ont mené cette enquête. Il faut dire que la Belgique est une plaque tournante du trafic d’oeuvres d’art. La répression anti-fraude s’attelle justement à démasquer tous ces trafiquants. Le patron témoigne anonymement : "Nous avons actuellement dix dossiers en cours, essentiellement au parquet de Bruxelles. Nous avons de très gros dossiers où l’on a saisi des centaines de pièces archéologiques. Il fut un temps, il y a un an ou deux où il suffisait de se promener à Bruxelles pour voir dans les vitrines de galeries des pièces douteuses. Nous les prenions pour les faire expertiser, et si l’expert nous signalait un problème, nous les transmettions au parquet."

Les statuettes ont donc été confisquées et entreposées, le temps des investigations, aux Musées royaux d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire.

Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie explique : "Elles étaient exposées chez un galeriste, à Bruxelles. Cela nous a demandé une enquête pour les localiser. Puis une fois repérées, nous les avons saisies pour les besoins de l’enquête. Ce n’est qu’après tous les devoirs d’enquête, que nous n’avons pu que constater que nous ne pouvions pas retracer la légalité de ces oeuvres et leur origine."

Etienne Mignolet : "Il y a une loi de 2017 contre le blanchiment d’argent (ndlr où tout mouvement d’argent de plus de 10 00 euros devra être justifié par une facture tant pour l’achat que pour la vente) mais ce qui est nouveau, c’est qu’un arrêté de loi va paraître pour soumettre les marchands d’art à certaines règles par rapport aux achats d’oeuvres d’art et à leur revente. Les marchands vont devoir s’enregistrer en tant que professionnels. Ils vont aussi devoir faire analyser les risques de blanchiment ou de trafic d’art et prendre l’identité des personnes avec qui ils traitent. S’il y a une suspicion, ils devront prévenir les autorités."

Jusqu’ici, il y avait bien une réglementation pour les marchands d’art sur la bonne pratique commerciale. Ils devaient juste vérifier que l’objet n’était pas un faux mais ils n’avaient aucune obligation de prévenir le pillage de biens culturels.