La Belgique rejoint le jeu de loterie d'origine scandinave Viking

La Loterie Nationale a lancé jeudi "Vikinglotto", un jeu de loterie hebdomadaire qui regroupe désormais dix pays, principalement du nord de l'Europe. Le principe est semblable à celui d'Euromillions, mais avec un seul tirage par semaine, pour une participation de 10 euros. Le Vikinglotto a été lancé en Scandinavie en 1993, soit 11 ans avant Euromillions.

Pour décrocher le jackpot, qui est commun à l'ensemble des partenaires, un joueur doit avoir les six bons numéros (choisis entre 1 et 48), plus un complémentaire (entre 1 et 8) baptisé "viking". Chaque loterie est libre de déterminer son plan de lots et le prix de participation, qui varie autour d'un euro par grille dans les autres pays.

Une chance sur 12 millions

La Belgique a opté pour une approche très différente. Pour un montant de 10 euros, le joueur choisit lui aussi ses six numéros et un viking, mais il se voit également attribuer les sept autres, ce qui lui donne huit possibilités d'emporter le jackpot compris entre 3 et 35 millions d'euros. Soit une chance sur 12 millions, selon les calculs de la Loterie. A titre de comparaison, Euromillions offre une chance sur 140 millions de gagner une cagnotte allant de 17 à 190 millions d'euros et le Lotto une sur 8 millions de décrocher entre 1 et 5 millions d'euros.

Le Vikinglotto, dont le jackpot dépasse actuellement les 20 millions d'euros, est accessible depuis ce jeudi, uniquement via la plateforme e-lotto. Le tirage, diffusé en ligne, a lieu chaque mercredi à 19h en Norvège.