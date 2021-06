La Belgique prélève des échantillons sanguins sur des enfants nés en Syrie

Une délégation des Affaires étrangères s'est rendue dans un camp du nord-est de la Syrie pour soumettre une dizaine d'enfants de moins de 12 ans à un prélèvement sanguin. Il s'agit, pour ces enfants nés en Syrie, de prouver leur filiation et donc leur origine belge. C'est la première étape en vue d'un éventuel rapatriement en Belgique.

Cette mission avait déjà été programmée en mars dernier puis annulée à cause du chaos qui règne dans le camp syrien de Al-Hol. Selon Le Soir et plusieurs médias néerlandophones, une délégation s'est rendue fin mai dans un autre camp, le camp de Roj, pour effectuer des prélèvements sanguins, mais aussi réaliser des entretiens avec les mères de ces enfants.

Échantillons sanguins

Aujourd'hui, il y aurait encore treize femmes et une trentaine d'enfants belges dans les camps du nord-est syrien. Le Conseil National de Sécurité du 4 mars dernier évoquait le rapatriement de ces enfants et de certaines mères guidé par deux principes. D'une part, l'intérêt des enfants. D'autre part, la sécurité nationale.

Les échantillons de sang sont une première étape. Les services de sécurité vont maintenant analyser l'opportunité d'un retour sur le sol belge pour ces enfants. L'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace, va, de son côté, examiner le dossier de chaque femme candidate au retour, chaque ex-djihadiste. Si elles obtiennent le sésame pour rentrer en Belgique, ce ne sera pas pour un retour à une vie normale. Elles feront l'objet d'un mandat d'arrêt et devront répondre de leurs actes.

Rapatrier au cas par cas

En décembre dernier, une équipe de la RTBF et Child Focus avaient pu rencontrer certaines de ces mères. Certaines exprimaient leurs regrets et leur désir de rentrer en Belgique. D'autres, par contre, refusaient de quitter la Syrie.

Des rapatriements ont déjà eu lieu, mais à chaque fois dans la plus grande discrétion, et surtout sur base d'une analyse au cas par cas. C'était le cas pour ce jeune garçon de 9 ans, emmené en Syrie par sa mère, et finalement rapatrié en Belgique le 25 décembre 2020. C'est un juge de la jeunesse qui décide du retour de l'enfant dans sa famille ou dans une famille d'accueil. Tous bénéficient en tout cas d'un suivi psychologique.

À ce stade, le premier ministre Alexander De Croo, ne précise pas le nombre de mères et d'enfants concernés ni même le délai dans lequel ces nouveaux rapatriements pourraient avoir lieu.