La Belgique, pionnière dans la détection des bateaux polluants depuis le ciel

Depuis 2015, une réglementation limite l'utilisation de carburants lourds par les bateaux en mer du Nord. Grâce à un avion renifleur, les gardes côtes peuvent détecter les infractions.

Un bi-moteur rouge et blanc de la garde côtière survole un cargo. Grâce au logiciel installé à bord, le scientifique embarqué peut mesurer les taux de dioxyde de souffre et de carbone émis par le navire. Ward Van Roy, bio-ingénieur à l'Institut royal des sciences naturelles, explique : "On a mesuré une concentration de 0,13%, c’est encore en dessous de notre marge d’erreur, donc on laisse passer." Le taux accepté est de 0,15 %, mais, d'ici 2020, les taux devront se limiter à 0,1 % .

"La Belgique est le seul pays qui utilise des avions pour contrôler les navires pour cette réglementation", poursuit-il.

Avec cet "avion renifleur", la Belgique se montre pionnière. Camille Pisani, ingénieure et directrice de l'Institut royal des sciences naturelles, déclare : "Comme le bas de la Mer du Nord, la Manche notamment sont sous contrôle avec des normes importantes, les navires sont supposés passer au fuel propre."

La Belgique collabore déjà activement avec les Pays-bas. D'autres pays de la mer du nord envisagent de suivre l'exemple belge.