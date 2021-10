La Belgique participe au démantèlement d'un réseau international de trafiquants de drogue

Des enquêteurs italiens, belges et allemands ont démantelé un réseau international de drogue et saisi des armes, un million d'euros en espèces et 620 kilos de cocaïne, a annoncé vendredi la police financière italienne.

La police a interpellé 60 personnes au total lors de cette opération. La bande faisait passer la drogue depuis l'Amérique du Sud en direction de l'Italie en passant par le nord de l'Europe.

Outre la cocaïne, des armes et de l'argent, les enquêteurs ont aussi découvert six laboratoires où les trafiquants coupaient et emballaient la drogue, selon la police financière italienne.

Des montres de luxe, de l'or, des œuvres d'art et 60 véhicules ont également été saisis. La police suppose qu'ils ont été achetés avec les recettes du trafic de drogue.