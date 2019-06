La Belgique parmi les pays européens avec le plus de ménages à trois enfants ou plus

La Belgique fait partie du trio de tête des pays européens avec la plus forte proportion de ménages comptant trois enfants ou plus, à en croire des chiffres d'Eurostat, l'office statistique européen, dévoilés samedi à l'occasion de la Journée mondiale des parents.

Elle est devancée par l'Irlande (26% des ménages) et la Finlande (19%) et se trouve à égalité avec la France (18%) sur la troisième marche du podium.

L'an dernier, l'Union européenne comptait 223 millions de ménages, dont près du tiers (65 millions) ont des enfants. Parmi eux, 15% étaient des familles monoparentales.

Près de la moitié des ménages avec enfants (47%, soit 30,6 millions de ménages) étaient composés d'un seul enfant, alors que 40% (25,8 millions) en avaient deux et 13% (8,5 millions) trois ou plus. Pour la Belgique, ces taux étaient respectivement de 41,2%, 40,6% et 18,1% l'an dernier, selon les données d'Eurostat.

C'est en Irlande qu'on retrouve la plus forte proportion de ménages avec enfants (39%), devant Chypre, la Pologne et la Slovaquie (36% chacun) et la Roumanie (35%). L'Allemagne et en Finlande (22% chacun) clôturent ce classement, devancées par la Suède (23%) et l'Autriche (25%).

La Bulgarie (5%), le Portugal (7%), l'Espagne et l'Italie (8% chacun) sont les pays où les ménages ont le moins tendance à avoir trois enfants ou plus.