La Belgique n’est officiellement plus le pays où le Covid a causé le plus de morts par habitant : la Tchéquie au bord du gouffre

Le plus inquiétant dans cette république de l’Est de l’Europe, c’est toutefois que les décès y sont toujours en pleine croissance, le pays n’arrivant pas à endiguer une troisième vague qui est là bien réelle et bien meurtrière.

On le voit, la république Tchèque avait été plutôt épargnée par la première vague, restant sous la barre des 500 morts au total jusqu'à la fin de l'été dans ce pays de 10,7 millions d'habitants. La république avait même été citée en exemple pour sa gestion sanitaire, ayant notamment imposé le port du masque dès le mois de mars.

Mais la situation s'était dégradée au fur et à mesure, et la Tchéquie a connu à la rentrée une augmentation exponentielle des cas entrainant une deuxième vague très similaire à la Belgique, culminant à plus de 200 morts par jour au début-novembre, avant de redescendre au cours du mois suivant.

Mais les courbes se dissocient après la période des fêtes. Il faut dire qu'en république tchèque, tous les magasins sont restés ouverts, mais surtout le nombre de convives n'a pas été restreint pour fêter Noël, au contraire de ce qui s'est passé chez nous. Résultat, les décès sont repartis à la hausse début janvier atteignant un nouveau pic de 175 morts à la mi-janvier.

Et alors que la courbe semblait repartir à la baisse, le pays connaît depuis début février une nouvelle flambée des décès, sans doute liée aux variants. En ce début mars, la moyenne des décès y atteint ainsi à nouveau près de 200 morts par jour, et la courbe des contaminations est toujours en pleine croissance: la République tchèque compte aujourd'hui le plus haut taux de nouvelles infections de l'Union européenne, avec plus de 800 cas pour 100.000 habitants sur ces sept derniers jours.