La Belgique n'a jamais été aussi embouteillée, selon Touring Mobilis

Le Belge n'a jamais passé autant de temps dans les embouteillages, selon le baromètre des files de Touring Mobilis pour les six premiers mois de 2018, relaté par La Dernière Heure mercredi.

Le nombre d'heures où la longueur totale des embouteillages est supérieure à 300 kilomètres a presque doublé entre 2017 et 2018 sur le territoire belge. Il est passé de 24,2 heures à 46,6 heures. Au-dessus des 350 et 400 kilomètres de files, la différence est encore plus grande.

"Les moments où le trafic connaît plus de 100 kilomètres de bouchons sur le réseau belge sont devenus plus fréquents', augmentant de 24,7% par rapport à 2017, analyse Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. "On peut donc parler ici d'une augmentation des embouteillages structurels."

Une "augmentation frappante" en 2018

Il ajoute que, "contrairement à 2017, l'augmentation est frappante en 2018, surtout en journée durant les heures creuses", alors que les navetteurs cherchent à se rendre au travail en dehors des heures de pointe quand le réseau est saturé.

"La situation est de pire en pire. Surtout pour ceux qui ne peuvent faire autrement que de prendre la voiture. Ils partagent les routes avec ceux qui pourraient faire autrement, mais n'ont pas encore fait le pas", conclut Lorenzo Stefani.

Le baromètre tient uniquement compte des longueurs de files aux endroits où les vitesses enregistrées sont inférieures à 50 km/h.