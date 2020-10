La Belgique manque de sang, les hôpitaux risquent d'être à court dans deux semaines

La Croix-Rouge lance un nouvel appel aux volontaires pour revenir donner son sang : les stocks s’amenuisent, il faut 2000 poches supplémentaires dans les 15 jours pour ravitailler les hôpitaux. Reportage au centre de collecte de Mons.

Masque sur le visage, Laura s’installe sur le fauteuil rouge. Elle relève sa manche. C’est la deuxième fois qu’elle vient donner son sang. Pour elle, la fameuse piqûre, c’est une formalité. "Je suis infirmière donc pour moi, ça fait partie de la routine. Les aiguilles, le sang, ça ne m’impressionne pas."

Quelques mètres plus loin, un habitué, Jean Louis, donne son sang depuis plusieurs décennies. "C’est un geste civique, c’est une chose importante pour la santé de la population."

Plus assez de sang à cause du Covid

Quelques nouveaux, des habitués… Mais ça ne suffit pas. Les stocks de la Croix rouge diminuent à vue d’œil. La faute au covid pour la doctoresse Sophie Ledocq, responsable adjointe de l’entité brabant Hainaut. "On a dû annuler certaines collectes dans les écoles et les entreprises notamment. Et on a dû refuser un certain nombre de donneurs qui revenaient de voyage des zones rouges et orange."

La Croix rouge lance donc un appel aux volontaires : "Prenez rendez-vous dans nos centres de collecte. Et n’ayez pas peur, les règles d’hygiène sont respectées." La croix rouge a tout prévu selon l’infirmier, Geoffrey Geeraert. Même si vous avez oublié votre masque. "Il n’y a aucun problème, on fournit un masque à usage unique. Aucun problème."

Pour le moment les hôpitaux ont encore des stocks mais pour éviter des problèmes dans les prochaines semaines, la Croix rouge veut récolter 2000 poches de sang supplémentaires dans les 15 jours.