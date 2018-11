La Belgique, le pays où l'on forme le moins les ambulanciers en Europe

Devenir ambulancier est un des métiers les plus accessibles en Belgique. Il existe deux types d’ambulanciers. A commencer par celui spécialisé en transport médico-sanitaire. Dans ce cas, ce sont les entités fédérées qui établissent les exigences de formation. En Wallonie, Il faut suivre un cursus de 120 heures pour obtenir le diplôme. Mais en Flandre et à Bruxelles, il n’y a pas de condition pour exercer. Une fois l’ambulance achetée, n’importe qui peut assurer ce service.

Le deuxième profil d’ambulancier, c'est celui qui est spécialisé en aide médicale urgente. Pour accéder à la profession, une formation de 120 heures au minimum et 40 heures de stage sont obligatoires. A l’école provinciale d’aide médicale urgente de Liège, les élèves deviendront, s’ils réussissent, des ambulanciers professionnels dans quelques mois. Cette formation de base est bien trop courte selon la majorité des étudiants. "La formation est top mais plus d’heures, ce serait beaucoup mieux. Il y a des pages de syllabi que l’on survole", nous explique une des élèves.

Une fois qu'ils seront en intervention, ces formés auront pourtant un objectif primordial : préserver les fonctions vitales de personnes victimes de maladie ou d’accident. Pour tenter d’y arriver, ces élèves doivent aborder une quantité de matière impressionnante. A en croire les formateurs, il y aurait de plus en plus d’exigences malgré un nombre d’heures de formation qui n’a pas changé depuis 20 ans.

Et les autres pays européens…

Nous sommes clairement le parent pauvre en matière de formation des ambulanciers au niveau européen. En France, il faut 630 heures de formation pour obtenir le diplôme d’ambulancier d’Etat. Au Pays-Bas, ce sont carrément des infirmiers-ambulanciers. Pour accéder à ce poste, 4 ans d’études sont exigées pour devenir infirmier. Ensuite, deux ans de spécialisation en soins intensifs et finalement, un an en soins ambulanciers.

Le secteur des services de secours voudrait clairement plus d’heures de formation en Belgique. Dominique Marechal, ambulancier chevronné au service d’incendie de Huy, fait partie des convaincus. "La première fois que je suis monté dans une ambulance, je n’étais pas à l’aise du tout. Je n’espérais ne pas avoir un plan catastrophe ou quelque chose de plus grave. On n’est pas prêt quand on sort de la formation. Il faut pratiquer encore et encore", nous confie l’ambulancier.

Les premiers à constater le travail des ambulanciers, ce sont les médecins urgentistes. Frédéric Feye est un des leurs. Pour lui, dans la majorité des cas, le patient est bien préparé à l’hospitalisation. Mais parfois, il y a de grosses erreurs d’évaluation. "Par exemple, le patient est bien plus dans une situation de coma que ce que l’ambulancier imagine. Certains diagnostiques ne sont pas précis", raconte le médecin.

Médecins, formateurs ou ambulanciers confirmés, tous ne prônent pas des formations de plusieurs années comme dans d’autres pays européens mais juste quelques dizaines d’heures de cours en plus. A ce stade, rien n’est prévu au cabinet de la ministre de la Santé…