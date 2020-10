La Belgique imposera-t-elle le port du masque dès 6 ans ? Le flou persiste autour de la transmission des enfants

Espagne, Italie, Grèce et depuis ce 29 octobre, France. Les pays à imposer le masque aux enfants âgés de plus de six ans sont de plus en plus nombreux. En Belgique, il est obligatoire dès 12 ans et ce, dans les lieux confinés ou lorsqu’une distance d’1,5 mètres ne peut pas être respectée entre les personnes. Mais allons-nous connaître, comme bon nombre de nos voisins européens, une extension de l’obligation du port du masque dans les semaines, jours ou même heures à venir ? Rien n’est moins sûr. En attendant, certains éléments permettent de comprendre si oui ou non, obliger nos chérubins à porter le masque dès 6 ans serait, ou non, une bonne idée.

"Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d’élèves", a annoncé le Premier ministre français Jean Castex devant l’Assemblée nationale. Il défendait l’extension de l’obligation du port du masque dès 6 ans.

En Belgique, toujours pas de mouvement prévu à ce propos. Pourtant, la mesure fait débat et ce, depuis le retour de nos enfants à l’école en septembre dernier. Le masque pour les enfants de 12 ans et plus est une réalité en Belgique dans de nombreux cas comme les écoles, les transports en commun et certains lieux publics. Hors de chez nous, nous ne sommes susceptibles de croiser que les sourires des plus petits, entrecoupés par une dent de lait tombée la veille.

Aucune immunité pour les enfants

"On estime qu’entre 6 et 10 ans environ, il y a une faible transmissibilité. On constate aussi que les enfants sont moins souvent malades. Les plus petits sont de moins bons transmetteurs. Après, c’est différent", a répondu en juillet Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 concernant le port du masque pour les enfants en dessous de 12 ans.