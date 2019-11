La Belgique, grande productrice et plaque tournante de la drogue en Europe

La Belgique est une plaque tournante importante du trafic de drogue européen. Notre pays occupe une position géographique centrale. Les drogues arrivent d’Amérique du Sud ou sont produites chez nous.

Elles sont ensuite exportées vers l’Asie et le Moyen Orient. Les trafiquants profitent du port d’Anvers pour importer et exporter leurs marchandises. C’est un vrai point stratégique. "Le port d’Anvers est le deuxième plus grand port d’Europe après Rotterdam. Il y a une ligne directe pour les bateaux entre l’Amérique du Sud et Anvers pour le marché des fruits en Europe, avec pour avantages une manipulation très rapide des chargements. Ça veut dire que c’est une opportunité pour les groupes criminels organisés", indique Alexis Goosdeel, le directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

"Sur les trois dernières années, le nombre et la quantité saisie de cocaïne au port d’Anvers a triplé. Rien que l’an dernier, il y a eu 50 tonnes de cocaïne qui ont été saisies à Anvers et encore 50 tonnes qui ont été saisies en dehors de l’Union Européenne, mais dont la destination finale était Anvers".

L’OEDT indique que la Belgique, aux côtés de l’Espagne et des Pays-Bas, est en première ligne pour l’entrée et la distribution de cocaïne en Europe. En 2017, les autorités belges et espagnoles ont saisi à elles seules 60% des 140 tonnes de poudre blanche confisquées sur l’ensemble du continent.

Intimidation et corruption au port d’Anvers

Pour faire passer leurs drogues, les organisations criminelles ne reculent devant aucune pratique. Le nombre d’intimidations envers les travailleurs dans le Port d’Anvers a augmenté. Entre 2016 et 2017, 20 incidents suspectés d’être des représailles liées au trafic de cocaïne ont été comptabilisés. Les travailleurs corrompus peuvent gagner entre 75.000 et 125.000 euros pour chaque passage de drogue. Rien que pour les approcher et discuter avec les travailleurs, les organisations criminelles sont prêtes à débourser 5000 euros. Et une fois que le travailleur a passé un accord avec les trafiquants, il sera très difficile d’y mettre fin sans que sa famille ou son entourage ne soient intimidés.

La drogue vient aussi des airs

La Belgique est une productrice de cannabis, mais elle produit aussi des drogues de synthèse. Il s’agit de drogues créées à partir de produits chimiques. Un laboratoire de méthamphétamines a d’ailleurs été démantelé chez nous. Il était géré par un cartel mexicain. Cependant, cette drogue de synthèse ne reste pas dans notre pays. Une fois créée, elle est exportée. "Non seulement, on observe que des groupes criminels européens ou des Balkans vont directement s’approvisionner en Amérique latine, ce qui a un effet disruptif sur le marché là-bas, mais les routes, elles sont à deux directions. C’est préoccupant de voir que le crime organisé d’origine non européenne prend une place de plus en plus important en Europe, pas uniquement en Belgique", ajoute le directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Les trafiquants utilisent de plus en plus les colis postaux pour faire transiter la drogue. L’aéroport de Liège est d’ailleurs l’un de leurs principaux centres en Europe pour ces trafics. Près de 900 colis ont été saisis par les douanes belges à Bierset depuis le début de l’année 2019.