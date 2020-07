La Belgique face à un "rebond" de l’épidémie de Covid-19 : faut-il s’inquiéter ? Deux experts répondent

Des nouveaux cas de contamination en augmentation, un virologue qui voit arriver une "seconde vague", un autre qui appelle au calme et parle de "vaguelette"… Où en est l’épidémie de Covid-19 dans notre pays ? Probablement quelque part entre le rivage et la haute mer.

Une chose est sûre : en l’absence de vaccin pour contrer la maladie, nos seules armes restent le port du masque, l’application des gestes barrière et le suivi de contact pour casser les chaînes de transmission de la maladie.

"On attendait une deuxième vague et puis elle n’est pas venue, tant mieux, affirme Jean-Luc Gala, chef de clinique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, au micro de la RTBF ce samedi 18 juillet. Et maintenant, ce qu’on voit, c’est qu’avec la fin des examens et le début des vacances, le virus – qui n’a jamais arrêté de circuler – se transmet beaucoup plus facilement."

En effet, si on prend les chiffres du 8 au 14 juillet dernier, c'est bien la classe d'âge des 20-29 ans qui est en tête des nouvelles contaminations. Objectif désormais : empêcher autant que possible une transmission du virus depuis cette population vers d'autres tranches d'âge plus exposées et plus à risque. Sans oublier que, même à 20 ans, les conséquences du virus peuvent être lourdes sur le long terme.

►►► À lire aussi : Elia, amputée à cause du Covid-19 : Je ne pensais pas qu'à 18 ans je ferais partie des premières victimes"