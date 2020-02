"La Belgique est un des pays les plus scouts du monde": la Belgique compte 62.000 scouts

Les Scouts de Belgique francophone et germanophone ont récemment franchi le cap des 62.000 membres au sein de leur mouvement éducatif. Une journée de réflexion sur l’identité du scoutisme belge en compagnie de 75 animateurs et délégués permanents aura lieu pour l’occasion ce samedi au Château de Courrière, en province de Namur, jour du "BP Thinking day".

"La Belgique est un des pays les plus scouts du monde", se félicite jeudi la Fédération des Scouts dans un communiqué. En effet, les effectifs sont en croissance depuis les années 1990. S’ils étaient 51.000 en 2009, les jeunes ont passé le cap des 56.000 membres en 2015, comme le rapporte Adrien Mogenet, porte-parole de la Fédération des Scouts de Belgique. Aujourd’hui, cette dernière compte 62.000 membres, dont 50.000 scouts en Belgique francophone et germanophone, et un total de 1840 sections.

Prêts ? Portez vos foulards scouts

Près de 50 millions de scouts et guides à travers le monde rendront hommage ce samedi à Lord Baden-Powell, fondateur du mouvement scout. En ce jour de fête, ils seront nombreux à manifester leur appartenance au scoutisme en portant leur foulard à la maison, à l’école ou au travail.

C’est également l’occasion pour la Fédération des Scouts de se rassembler afin de réfléchir à la place qu’occupe le mouvement dans la société belge. Pendant une journée, 75 animateurs et délégués permanents de leurs unités respectives se réuniront pour s’atteler à la réécriture de leur identité lors du troisième "Délégué-Day" au Château de Courrière, à proximité de Namur.