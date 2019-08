La Belgique est l'un des pays européens les plus exposés aux risques de pénurie d'eau

D’après le rapport publié mardi soir, les 17 pays dans cette catégorie se situent principalement au Moyen-Orient et au nord de l’Afrique. Le top 10 est constitué des pays suivants : Qatar, Israël, Liban, Iran, la Jordanie, la Libye, le Koweït, l’Arabie saoudite, l’Erythrée, les Emirats arabes unis et l’Erythrée. Avec sa 11e place, le micro-État de Saint-Marin est le seul représentant européen dans cette catégorie. Retrouvez la liste complète ici .

Les résultats de ce rapports sont inquiétants : près d’un quart de la population mondiale, vivant dans 17 pays, se trouve en situation de "pénurie hydrique extrême" (extremely high baseline water stress). En d’autres termes, l’agriculture irriguée, les industries et les communes utilisent en moyenne plus de 80% de leur approvisionnement disponible chaque année. Ces pays sont ainsi proches du "jour zéro", quand plus aucune goutte ne sortira du robinet.

Les chercheurs ont dressé leur liste sur base des États reconnus par l’ONU, mais la carte permet de voir des différences régionales. Une grande partie de la Flandre, entre l’Escaut et le sillon Sambre et Meuse, présente même une "pénurie hydrique extrême". C’est la seule région d’Europe occidentale à être dans cette situation.

"La pénurie en eau est la plus grande crise, dont personne ne parle. Ses conséquences prennent la forme d’insécurité alimentaire, de conflit, de migration, et d’instabilité financière", a indiqué Andrew Steer, PDG de WRI à l’AFP.

Patrick Willems, professeur en gestion hydraulique à la KU Leuven, a expliqué à la VRT que la Flandre aussi peut améliorer sa gestion de l’eau : "Nous devons davantage conserver l’eau de pluie en la laissant infiltrer le sol. C’est faisable en remplissant les réserves d’eau souterraine, en réduisant les constructions et en ajoutant des puits d’eau. Le drainage agricole devrait également être réduit."

Le gouvernement flamand avait adopté début 2019 un projet visant à interdire la construction de nouveaux espaces, appelé "stop au béton". En mars 2019, le ministre flamand de l’Environnement qui a remplacé Joke Schauvliege, a retiré le plan en raison d’objections juridiques de la part du Conseil d’État. C’est le prochain gouvernement flamand qui devra trancher cette question.

>> Lire aussi : Flandre : dès 2040, plus aucun espace supplémentaire ne pourra être construit

Avec une 23e place, la Belgique dans son ensemble fait partie de la catégorie des pays en "pénurie hydrique élevée". La Flandre est l’une des régions les plus densément peuplées et urbanisées d’Europe. Beaucoup d’eau est également utilisée pour l’agriculture et l’industrie. Avec leur large réseau de canaux et de voies navigables, les Pays-Bas se situent quant à eux 50 places plus bas sur la liste du World Resources Institute.

Sonnette d’alarme

Depuis les années 1960, la consommation en eau a doublé et cette progression ne semble pas s’arrêter. Mais en raison du réchauffement climatique, la pénurie en eau se fait sentir de plus en plus largement et sensiblement.

Les chercheurs tirent la sonnette d’alarme : la pénurie d’eau aura un impact énorme sur la vie de millions d’êtres humains, sur les communautés et sur l’économie. Dans les pays du Moyen-Orient, le produit intérieur brut risquerait ainsi de baisser entre 6 à 14% d’ici 2050.

Patrick Willems appelle à une réutilisation accrue de l'eau et à son recyclage, et ce, dans les quatre coins du monde : "Il faut faire une utilisation plus parcimonieuse de l’eau, dans l’agriculture, l’industrie et dans les foyers."