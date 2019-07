La Belgique est-elle encore une terre privilégiée pour les festivaliers?

Les Ardentes, Couleur Café, Rock Werchter, Dour, Esperanzah, le BSF, Pukkelpop, les Francofolies de Spa... des dizaines de rendez-vous musicaux ont lieu cet été en Belgique. N’est-ce pas un peu trop ? La Belgique est-elle encore aujourd’hui une terre privilégiée pour les festivaliers ? On en parle avec Sylvestre Defontaine, qui couvre le festival Les Ardentes pour les plateformes de la RTBF.

"Les Ardentes, c'est vraiment un cas d’école", explique Sylvestre Defontaine. "C’est un festival qui était généraliste, même si certains jours étaient dédiés à la famille et d’autres jours étaient plutôt dédiés à la musique électronique, et progressivement, ils se sont réorientés vers un style de musique particulier pour des questions économiques, pour des questions de positionnement, en se disant que c’était un segment qui n’était pas couvert en Belgique et qu’ils ont décidé de couvrir pour la pérennité d’un festival."

La clé: se spécialiser

La spécialisation dans un genre particulier est "une des clés de la réussite". Selon Sylvestre Defontaine, "il n’y a pas trop de festivals à partir du moment où ces festivals peuvent coexister.Il y a deux possibilités: soit on se spécialise et on touche un public particulier qui vient de plein d’endroits, soit on décide de rentrer dans la surenchère des têtes d’affiche, et donc on se retrouve face à des festivals comme le Pukkelpop ou Rock Werchter." En se spécialisant, "je pense que ce qu’a fait Les Ardentes est une des manières très intelligente de pouvoir assurer sa pérennité", ajoute-t-il.

En parallèle, c'est l'une des premières fois depuis de nombreuses éditions que Rock Werchter n'était, lui, pas sold out. "Je pense qu’il y a une réflexion qui doit être opérée au sein des staffs de festivals", estime Sylvestre Defontaine. "À un moment donné, les cachets d’artistes sont tellement énormes qu’un festival comme Rock Werchter, qui était un festival de têtes d’affiche a moins de têtes d’affiche. Les gens se disent donc que l’affiche est moins intéressante qu’avant et y vont moins. Cette inflation de cachets des festivals est donc peut-être une des raisons".

Il faut dire qu'aujourd'hui, "ce n'est pas le streaming qui va faire vivre un artiste", ajoute Sylvestre Defontaine. "C’est effectivement le spectacle vivant et les festivals, les concerts, etc. C’est une des raisons pour lesquelles les cachets s’envolent."

La Belgique va-t-elle rester une terre riche en festivals? Oui, "et encore pendant longtemps", estime Sylvestre Defontaine, qui souligne les nombreux atouts géographiques de la Belgique. "C’est un endroit qui est au carrefour de grands pays et il y a aussi cette tradition et cette expertise. Par exemple, Rock Werchter a été primé à de très nombreuses reprises par les pros."