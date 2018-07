La Belgique est-elle aussi une destination de vacances ?

Qui visite la Belgique pendant les vacances? Que vont voir les touristes? La Belgique est-elle vraiment une destination de vacances? Le directeur général adjoint de Wallonie-Bruxelles Tourisme Pierre Coenegrachts fait le point au micro de La Première.

Qui sont les touristes qui viennent en Belgique pendant ces deux mois de vacances ?

Pierre Coenegrachts: "On constate depuis 2014 une hausse du tourisme intérieur assez sensible, liée d’abord à la crise économique puis à la crise internationale au niveau de la sécurité. Il y a une baisse dans les pays où le Belge allait régulièrement: la Tunisie, l’Égypte, la Turquie, etc. Il y a donc un repli sur le marché intérieur. On apprend à redécouvrir son pays. Le Belge reste le premier touriste de la Belgique."

"Ensuite, ce sont nos voisins. Les Pays-Bas ont toujours été une origine importante pour nos régions, en particulier pour l’Ardenne où ils sont bien implantés et où on a quand même 1 600 000 nuitées recensées de Néerlandais, sans parler de ceux qui ont déjà des propriétés en Ardenne. Les Français sont juste derrière et puis il y a les Allemands. On ne vient pas en Belgique pour de longs séjours nécessairement. On vient pour de courts séjours, un week-end, ou lors de manifestations, d’événements sportifs, culturels ou folkloriques."

Il y a également des asiatiques qui viennent visiter la Grand-Place?

"Nous essayons d’être présents sur le marché asiatique. Le Japon effectivement et la Chine surtout. Les Chinois d’aujourd’hui sont un peu les Américains d’il y a 40 ans, c’est-à-dire qu’ils font un tour d’Europe. L’intérêt pour nous est qu’ils débarquent en Belgique pour leur tour d’Europe, donc ils arrivent en Belgique et ils quittent par la Belgique. Donc, a priori ça nous fait au minimum deux ou trois nuitées pour ces groupes qui, en arrivant, ne savent pas toujours qu’ils sont en Belgique. Mais pour nous, c’est important de mettre notre petite Belgique sur la carte européenne et dans les catalogues d’opérateurs asiatiques."

Quels sont les sites les plus visités en Belgique?

"Le Belge qui connaît un peu et bien son pays aime se rafraîchir à la côte ou en Ardenne au bord des lacs et de nos rivières. Mais c’est clair qu’il y a un développement des attractions touristiques, du tourisme d’un jour et du tourisme de groupe également. On est de moins en moins à l’hôtel en pension complète, on est plus en location de gîtes meublés ou de chambres d’hôtes, où on va en famille ou entre amis. Et là, on choisit sa destination en fonction de ses activités et pas nécessairement du type d’hébergement. Donc, on décide de faire de la randonnée, du vélo, du kayak ou des activités de plein air."

"Pour les Néerlandais, c’est sensiblement la même chose. Ce sont des activités et un dépaysement. Un Hollandais est vite dépaysé quand il est chez nous. Il a quelques collines et il a de la verdure surtout. Le Français, lui, vient plutôt pour des événements culturels et il sera plutôt dans les villes. Mons et Liège, par exemple, sont deux villes où les nuitées françaises sont les plus importantes. On surfe toujours sur la vague positive de Mons 2015. Liège s’est redéployée d’une manière importante au niveau culturel avec des grands musées et des grandes expositions. Ca fait donc partie également de notre cible pour les tour-opérateurs culturels. "

"Il y a aussi des incontournables : Bruges, la Grand-Place, Waterloo également qui, depuis le bicentenaire, a connu un boom important. Ce sont donc des noms qui évoquent quelque chose pour les Asiatiques et ils veulent passer par là. Ils viennent aussi beaucoup pour du shopping et nos produits à nous, que ce soit le chocolat, la bière ou les produits de luxe. Bruxelles fait partie des 10 villes les plus visitées en Europe."

Les deux mois de vacances sont-ils importants pour le secteur touristique ?

"On ne se limite plus vraiment à la saison d’été. Le touriste a parcellé ses vacances. On part plus souvent mais moins longtemps. Et donc on se réserve un quota de vacances aussi bien en automne qu’au printemps. C’est donc aussi important pour le tourisme parce qu’on doit se remettre en question. On ne part pas nécessairement 15 jours ou un mois en vacances."