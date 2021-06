"La Belgique devrait passer en orange sur la carte de l’ECDC", selon Yves Van Laethem : vraiment toute la Belgique ?

Les chiffres de l’épidémie de coronavirus en Belgique continuent d’évoluer dans le bon sens : tous les indicateurs poursuivent leur baisse régulière, au point qu’Yves Van Laethem espère "atteindre d’ici 1 semaine 150 nouveaux par 100.000 habitants sur deux semaines, un chiffre que nous n’avons plus connu depuis longtemps, et qui devrait permettre à la Belgique de passer enfin en orange sur la carte européenne".

Comme on le voit ci-dessus, pour qu’une zone soit en orange, il faut réunir deux conditions :

Être en dessous de 150 cas/100.000 habitants sur 14 jours

Avoir un taux de positivité sous 4%

Avec un taux de positivité à 3,3%, et qui a tendance à encore diminuer, ce critère est effectivement rempli. Et avec un taux d’incidence de 185, et une baisse des cas de plus de 30%, on est en effet bien partis pour être sous les 150 dès la semaine prochaine.

Le hic, cependant, c’est que ces données sont envisagées non au niveau national, mais régional : ainsi, en France, certaines régions sont en orange et d’autres en rouge.

Ce sont donc les données régionales qu’il faut envisager. Et là, il est loin d’être garanti que toutes les régions passent à l’orange. Pas de souci pour le critère du taux de positivité, par contre ce jeudi, au moment de l’update de la carte de l’ECDC, pour l’incidence :

La Flandre est à 157

La Wallonie à 213

Bruxelles à 219

Il est donc plus que probable que la Flandre sera coloriée en orange lors de la mise à jour de la carte, jeudi prochain. C’est par contre loin d’être gagné pour la Wallonie et Bruxelles, mais cela ne devrait être que partie remise : le 24 juin au plus tard, toute la Belgique devrait bien passer à l’orange… avant le vert durant l’été ?