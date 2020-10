La Belgique débute sa première nuit de couvre-feu : ce qu'il faut savoir

Après les provinces du Brabant Wallon et du Luxembourg qui avaient mis en place un couvre-feu dès le 14 octobre pour une période de 15 jours renouvelables, c’est à présent une interdiction de sortir sur l’ensemble du territoire qui entre en application cette nuit à minuit jusqu'à 5h du matin.

Aucun déplacement n'est autorisé sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail comme le spécifie l'arrêté publié hier.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Parmi les autres mesures en vigueur pour faire face à la recrudescence de l'épidémie, le comité de concertation a décidé entre autres de fermer pour quatre semaines bars et restaurants, déjà lourdement touchés au printemps dernier.

Les contacts rapprochés sont désormais limités à une personne maximum. Les rassemblements privés sont quant à eux limités à 4 personnes pendant deux semaines, toujours les mêmes. Les rassemblements sur la voie publique sont également limités à quatre personnes maximum. Ces mesures et les autres entrées en application et début de semaine et valables un mois seront toutefois évaluées dans deux semaines.