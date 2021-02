La Belgique condamnée pour manque d'inclusion scolaire des enfants porteurs d'un handicap intellectuel

Une décision qui marque l'aboutissement de quatre ans de combat juridique mené par un collectif de parents, représenté par Inclusion Europe et la Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), avec l'appui d'Unia et du Délégué Général aux Droits de l'Enfant.

Quand il est arrivé à l'école, en maternelle, Loïc ne savait pas parler. En quatre ans, ses progrès sont considérables. Il parvient à s'exprimer, apprend à lire, à écrire, à compter. "Ici, Loïc n'a pas dû montrer ce dont il était capable pour qu'on lui donne la possibilité d'apprendre. C'est fondamental. Car s'il avait dû au préalable démontrer des aptitudes, il n'aurait pas pu. Or on voit aujourd'hui que cela porte ses fruits" témoigne Muriel Baumal.

Des refus en cascade

A l'école Singelijn, un enfant sur dix est porteur d'un handicap. Un mélange qui semble porteur pour chacun. "Il y a énormément de solidarité entre les élèves. Loïc s'est fait des amis, qui sont devenus en quelques sorte ses tuteurs. Ses plus grands experts, ce sont ses pairs" explique sa maman.

Mais ce genre d'établissements se comptent sur les doigts de la main. "Pas étonnant!" pour le directeur de Singelijn, Dominique Paquot. "Rien n'a été pensé pour ces enfants à besoins spécifiques" s'insurge-t-il.

Beaucoup d'écoles ou d'enseignants voudraient se lancer, mais il y a tellement de freins qu'ils n'y parviennent pas!

Exemple : les méthodes d'évaluation. "Je me fais taper sur les doigts parce que la moyenne de mes élèves au CEB n'est pas brillante ! Mais comment voulez-vous que la moyenne soit aussi haute qu'ailleurs alors que j'accueille de nombreux enfants à besoins spécifiques! On nous dit qu'il faut faire de l'école inclusive, mais, in fine, en fin de 6ème primaire, l'examen est le même pour tout le monde ! A la fois, on nous dit de favoriser l'inclusion, et à la fois, on nous met des freins au niveau des objectifs !" dénonce Dominique Paquot.

Autre problème, et non des moindres : le manque de moyens humains et financiers alloués aux écoles pour prendre en charge les enfants porteurs d'un handicap intellectuel. A Singelijn, si le système fonctionne, c'est grâce à un renfort d'enseignants formés qui viennent ponctuellement dans les classes faire de l'accompagnement différencié. Sans cela, la formule serait difficilement tenable pour les instituteurs.