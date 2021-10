La Belgique compte 400 brasseries, soit 21 de plus que l'an dernier

On dénombre 400 brasseries en Belgique, selon l'association belge d'amateurs de bière Zythos. L'ASBL, qui suit l'évolution du marché brassicole noir-jaune-rouge a enregistré cette semaine la 400e brasserie active en Belgique, la Bruxelloise DrinkDrink!.

Le nombre de brasseries n'a cessé de croître ces dernières en Belgique, passant de 133 en 2010 à 400 en 2021, selon Zythos, qui rappelle que pour être reconnu en tant que brasserie, l'installation de brassage doit être reconnue par les autorités, répondre à tous les prescrits légaux et disposer de toutes les autorisations nécessaires.

Le rapport annuel 2020 de l'organisation professionnelle "Brasseurs Belges" recensait pour sa part 379 brasseries en Belgique, avec plus de 1.500 marques de bière. Le secteur brassicole emploie directement et indirectement plus de 50.000 personnes. La contribution économique du secteur a été estimée par le Bureau fédéral du Plan à 4 milliards d'euros, soit 1% du PIB. Plus de 70% des bières brassées en Belgique en 2020 étaient destinés à l'exportation.