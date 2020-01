La Belgique compte 29 milliardaires, dont Roland D'ieteren et la famille Colruyt

Dernier arrivé sur la liste, Roland D’ieteren qui se hisse à la 26e place. Ses actifs sont, en effet, passés de 762 millions d’euros à 1,1 milliard d’euros. La famille D’ieteren, en tant qu’importateur et distributeur des marques VW et Audi, est l’un des plus grands acteurs du marché automobile belge. Mais le groupe s’est également diversifié en acquérant la marque italienne Moleskine.

La Belgique compte 29 milliardaires - © JASPER JACOBS - BELGA

Un trio de tête inchangé

En tête de peloton, on retrouve Alexandre Van Damme et les familles De Spoelberch et de Mévius. Les trois clans familiaux, qui détiennent des parts non négligeables d’AB Inbev, ont continué de prospérer en 2019. Leur participation à la Bourse de Bruxelles s’élève à 34 milliards d’euros soit 8 milliards d’euros de plus qu’un an plus tôt.

1. Alexandre Van Damme (AB Inbev) – 17, 29 milliards d’euros

2. Famille Werner de Spoelberch (AB Inbev) - 12, 5 milliards d’euros

3. Famille de Mévius (AB Inbev et Verlinvest) - 6, 9 milliards d’euros