La Belgique célèbre le 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Les autorités civiles et militaires du Royaume ont célébré mercredi à Bruxelles le 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, une cérémonie marquée par un appel de plusieurs jeunes en faveur du respect des valeurs démocratiques et du devoir de mémoire, en présence de nombreux représentants d’associations patriotiques et du corps diplomatique.

Les présidents de la Chambre et du Sénat, Siegfried Bracke et le baron Jacques Brotchi, le ministre des Affaires étrangères et européennes ainsi que de la Défense, Didier Reynders, le ministre francophone du Budget, André Flahaut, le chef de la Défense, le général Marc Compernol, ont participé à la cérémonie militaire organisée à la colonne du Congrès, sous la présidence du chef de la Maison militaire du roi, le général major Thierry Vandeveld.

Organisée par la Défense devant la tombe du Soldat inconnu, elle a donné la parole à quatre jeunes – deux étudiants, l’une francophone et l’autre néerlandophone, ainsi que deux élèves sous-officiers – qui ont notamment rendu hommage aux anciens combattants des deux conflits mondiaux et à la liberté qu’ils ont permis de reconquérir. Ces jeunes ont aussi lancé un appel à l’obligation du devoir de mémoire et à la paix dans le monde.

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) avait pris fin en Europe – elle s’est poursuivie jusqu’en août dans le Pacifique – par la signature, dans la nuit du 8 au 9 mai 1945, à Berlin de la capitulation de l’Allemagne nazie.