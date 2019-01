La Belgique a-t-elle vraiment besoin de deux centres de protonthérapie?

La protonthérapie est une technique de radiothérapie innovante, utilisée dans le traitement de certains cancers. Elle permet une irradiation plus précise de la tumeur. En théorie, les effets secondaires sont donc moins importants et cela diminue le risque de développer plus tard un nouveau cancer, dû à l'exposition aux radiations.

"En l'absence de preuves fiables, conclut le rapport, le KCE ne peut pas formuler des recommandations en faveur de l'élargissement des indications actuellement remboursées par l'INAMI et recommande de conserver la procédure actuelle de remboursement au cas par cas." Il faut savoir que, d'après le KCE, la protonthérapie coûte trois à quatre fois plus cher qu'un traitement par radiothérapie conventionnelle.

50 Belges traités par protonthérapie

Aujourd'hui, moins de 50 Belges sont traités chaque année par protonthérapie, selon le KCE. Ce sont principalement des enfants, atteints de cancers rares, et envoyés dans des centres spécialisés à l'étranger. Le traitement et le voyage sont intégralement remboursés par l'INAMI, (Institut national d'assurance maladie-invalidité).

Dans quelques mois, ces patients pourront être pris en charge en Belgique puisqu'un premier centre de protonthérapie ouvrira ses portes, à Leuven, fruit d'une collaboration bilingue entre, d'une part, plusieurs hôpitaux et universités flamands, dont la KULeuven, et d'autre part, les Cliniques universitaires Saint-Luc et l'UCLouvain.

Le centre de protonthérapie de Leuven est viable avec les pathologies actuellement remboursées

Cette étude du KCE ne remet-elle pas en cause l'existence du centre de Leuven ? "Pas du tout, répond le professeur Xavier Geets, chef du service radiothérapie à Saint-Luc et très impliqué dans projet louvaniste. Le centre a été construit pour accueillir les patients actuels, il est viable avec les pathologies qui existent déjà et qui sont actuellement remboursées par l'INAMI." Si actuellement, seuls 50 patients sont effectivement orientés vers des centres de protonthérapie à l'étranger, le professeur Geets estime que 180 à 200 patients belges répondent aux critères actuels de l'INAMI et pourraient bénéficier de ce traitement de pointe.

Des preuves cliniques dans les années à venir ?

À long terme, cela pourrait même être davantage. "La protonthérapie est une technologie récente, moderne. Il faut réaliser des études pour pouvoir conforter son rôle, démontrer sa valeur ajoutée, souligne Xavier Geets. Il y a probablement une évidence scientifique, mais on n'a pas encore la preuve clinique. Dans les années à venir, on s'attend à ce que cette évidence se construise. Ça pourrait, à terme, augmenter les indications de protonthérapie." Une éventualité qui n'est d'ailleurs pas écartée par le KCE.

Si le centre de protonthérapie de Leuven paraît avoir sa place dans le paysage belge, qu'en est-il de celui de Charleroi ? La Région wallonne a officiellement annoncé un investissement de 48 millions d'euros dans les installations qui devraient être opérationnelles d'ici 3 ou 4 ans, sur le site de l'hôpital Marie Curie, à Lodelinsart.