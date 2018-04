La Belgian Pride 2018 sous le signe de la politique locale

La Belgian Pride aura pour thème "Your local power" cette année. Le festival, qui se déroulera du 3 au 20 mai, organisera plusieurs activités durant deux semaines, notamment des soirées musicales, des workshops, des visites guidées et des animations qui aborderont la politique locale. La Pride Parade aura elle lieu le 19 mai à Bruxelles.

La Belgian Pride profitera de la proximité des élections communales pour évoquer le respect de la diversité dans le quotidien. Les trois grandes associations belges RainbowHouse Brussels, Arc-en-ciel Wallonie et Çavaria interpelleront d'ailleurs les futurs élus sur ce thème.

"Vivre libre dans son quartier, sa commune et sa ville. Se sentir soi-même et chez soi en pleine rue. Tenir la main de la personne qu'on aime et lui sourire au grand jour. La vie personnelle se joue aussi dans l'espace public", indiquent les organisations. "En vue des élections communales, les jeunes, les seniors, les familles, les couples et les personnes en tous genres demandent aux politiques locales: que faites-vous pour améliorer la vie de notre diversité au quotidien?"