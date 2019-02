La base polaire Princesse Elisabeth en Antarctique souffle ses 10 bougies

La station polaire Princesse Elisabeth souffle aujourd’hui ses dix bougies. La station est unique par sa conception et son fonctionnement. Elle est la première à n’utiliser quasi que des énergies renouvelables, grâce à des panneaux photovoltaïques et à neuf éoliennes, mais aussi à recycler ses déchets. Mais c’est surtout une base logistique qui a permis à de nombreux scientifiques belges de faire des découvertes surprenantes, notamment à propos de la fonte de ce continent antarctique. Retour sur un projet inédit.

La base scientifique belge au pôle Sud adossée à un éperon rocheux est située à Utsteinen dans la Terre de la Reine-Maud (territoire revendiqué par la Norvège), à 1400 mètres d’altitude. Elle est ouverte 5 mois par an, durant l’été austral. L’hiver elle est fermée et maintenue en état, à distance, depuis la Belgique. Depuis, elle a traversé bien des tempêtes polaires mais tient toujours bon.

Une Terre inconnue unique pour les scientifiques belges

Chaque année, des dizaines de scientifiques se pressent à sa porte car sa localisation est unique. Franck Pattyn est glaciologue à L’ULB, il y a mené plusieurs expériences scientifiques : « Cette zone, mis à part quelques recherches faites par des Japonais dans les années nonante, était vraiment une terra incognita, une terre inconnue. »

Avec l’aide logistique de l’équipe d’Alain Hubert, les chercheurs peuvent mener leurs recherches sur un immense territoire, trois fois plus grand que la Belgique. Jean-Louis Tison, glaciologue à l’ULB, qui est, lui aussi, parti en expédition là-bas à plusieurs reprises raconte : « La logistique nous a permis d’étendre nos investigations beaucoup plus loin que simplement le voisinage de la base. On nous a même permis d’aller à 200 km, jusqu’à la côte, pour étudier les interactions de l’antarctique avec l’océan. »

Les carottes de glace, un ascenseur à remonter le temps

Depuis dix ans, les glaciologues réalisent aussi des carottages dans la zone à proximité de l’océan. Ils ramènent ensuite ces carottes de glace et les conservent dans des frigos de leur laboratoire. Chacune de ces carottes enferme un secret, nous explique Jean-Louis Tison : « cette carotte par exemple vient d’un de nos carottages de l’an dernier, qui vient d’une profondeur d’environ 200 mètres, nous permet de reconstituer l’évolution des précipitations neigeuses en l’antarctique dans le passé. C’est un ascenseur à remonter le temps. » Cette année l’équipe a foré jusqu’à 300 mètres de profondeur. Nos chercheurs ont déjà acquis une certitude, comme nous le confirme Frank Pattyn : « On a découvert comment l’océan ronge la glace, la fait fondre. Les mécanismes sont maintenant mieux connus en dix ans d’expériences effectuées là-bas. »

Les glaciologues ont mis en évidence un phénomène invisible à l’œil nu : les eaux océaniques plus chaudes rognent la calotte glaciaire antarctique par en dessous.

Base polaire belge en quête de scientifiques belges ?

Reste un problème important pour ces scientifiques belges qui travaillent dans ces régions polaires et en particulier au pôle Sud, ils n’ont plus de ressources financières pour aller travailler à la base belge princesse Elisabeth. De leur aveu, c’est même devenu une inquiétude principale. Résultat ? Si la station est bien opérationnelle, elle manquera bientôt de scientifiques belges pour venir y travailler faute de subsides de l’Etat.