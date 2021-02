La barbe, le coronavirus et l'hygiène : un an après les premières (fausses) alertes

Tout est parti d’une affichette reprenant les recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, Centers for disease control and prevention) aux Etats-Unis. Plusieurs sites la publient et résument : la barbe est à proscrire pour des raisons sanitaires. Pour faire face à la maladie, mieux vaut être glabre que velu, semblent prétendre ces sites. Problème : ces recommandations partagées largement sur les réseaux sociaux ne sont pas récentes. Elles n’ont pas été compilées et diffusées par le CDC en février 2020 mais en 2017.

"Non, il n’est pas recommandé de se raser la barbe pour lutter contre le coronavirus." Cet article des Décodeurs du journal Le Monde a un an , jour pour jour. A l’époque, la pandémie n’était pas encore déclarée. Mais tout le monde ou presque, en Europe, se préparait au pire. Fin février, les cas se multiplient en Europe et l’inquiétude grandit. Au point où nous serons submergés d’informations contradictoires, dont celles invitant les barbus à se raser au plus vite. A la veille de la réouverture des barbiers en Belgique, petit retour en arrière.

Sur le site Foozine, qui a depuis retiré son article, on pouvait lire : "Depuis la propagation de l’épidémie, beaucoup se précipitent dans les pharmacies pour acheter des masques respiratoires et du gel hydroalcoolique mais les barbus devraient limiter leur pilosité faciale. […] Le CDC s’adresse donc aux hommes barbus qui ne sont peut-être pas conscients que les formes de leurs pilosités faciales peuvent faire obstacle à l’efficacité des masques respiratoires." Début 2020, souvenons-nous, tant en France qu’en Belgique, le port du masque n’est pas recommandé. Il est réservé au personnel soignant et aux malades.

Les recommandations du CDC doivent donc être replacées dans leur contexte. Lorsque le CDC les diffuse en 2017, c’est dans le but d’informer le personnel de santé sur le bon usage des masques. Que dit le CDC concernant les masques, en février 2020 ? "Le CDC ne recommande pas aux gens qui sont en bonne santé de porter un masque pour se protéger des maladies respiratoires, dont le Covid-19." Un an plus tard, les recommandations sur le port du masque ont évidemment évolué. Le CDC invite à porter un masque "pour se protéger soi-même, protéger les autres et stopper la propagation du Covid-19".

C’est très sale les barbes et les moustaches

Les recommandations du CDC, une des premières fake news sur la longue liste des fausses informations relayées depuis un an autour du Sars-Cov2 ? L’approche autour de la pilosité et du coronavirus a parfois évolué.

Car le mois suivant, sur le plateau de BFM TV, l’habitué des médias, le médecin urgentiste Patrick Pelloux, coupe les cheveux en quatre. "Il faut vous raser." "Oui bien sûr", répond le médecin à un téléspectateur qui demande si le virus peut tenir sur une barbe ou une moustache lorsqu’on tousse et que l’on éternue. Evidemment, sur la chaîne infos en continu, pas question de "faire une campagne contre les barbes et les moustaches. Mais de toute façon c’était déjà recommandé. C’est très sale les barbes et les moustaches".