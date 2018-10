La bague au doigt : un film d'animation réalisé en stop motion à découvrir au FIFF

Le Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) se poursuit jusqu'au 5 octobre. Parmi les films à l’affiche, "La bague au doigt” réalisé par Gerlando Infuso. Son film est un court-métrage d’animation plutôt particulier car il a choisi une technique encore peu utilisée en Belgique : le stop motion.

24 photos pour une seconde de film

Le stop motion est aussi appelé l’animation image par image ou encore l’animation en volume. Cette technique d’animation consiste à photographier des objets immobiles. Pour obtenir une scène, il faut photographier chaque déplacement de l’objet. Dans ce film muet de 15 minutes, Gerlando Infuso a effectué 24 photos pour une seconde de film. “C’est très long, très précis, cela prend énormément de temps”, nous explique-t-il.

Bruxelles plus vrai que nature

Les scènes se passent dans le centre de Bruxelles, au sein de l'Ilot Sacré. Une façon pour Gerlando Infuso de rendre hommage à la ville dans laquelle il est né. "On a photographié les façades les plus anciennes de la ville de Bruxelles et on les a réagencées de telle manière à présenter un version de Bruxelles dans les années 20 qui soit un peu plus magnifiée et fantasmée.”

Gerlando Infuso a pris 1 an et demi pour réaliser son projet. Son film est diffusé une dernière fois ce 1er octobre à 20h45 au Festival International du film Francophone de Namur.