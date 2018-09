La bactérie tueuse d'oliviers se propage en Europe

Oliviers, agrumiers, vignes... La bactérie tueuse, la Xylella fastidiosa, apparue en 2013 dans le Sud de l'Italie, reste aujourd'hui une maladie sans remède. Depuis quelques mois, la bactérie a été détectée sur des oliviers et des chênes verts de Corse, une première selon le syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse. Aujourd'hui, ils craignent les dégâts qu'elle pourrait causer.

La bactérie Xylella fastidiosa, c'est quoi ?

Cette affection mortifère fait dépérir tous les arbres contaminés. L'origine de ce fléau serait un insecte volant. Cet insecte piqueur-suceur se nourrit de la sève des végétaux et, ainsi, propage la bactérie d'une plante à l'autre. Réputée pour être la bactérie tueuse d'oliviers, celle-ci perturbe la circulation de la sève et bloque l'alimentation de l'arbre. Ainsi, les oliviers souffrent du complexe de dessèchement rapide. La maladie provoque des brûlures foliaires sur les feuilles et assèche l'arbre jusqu'à ce qu'il périsse. En quelques années, elle a ravagé une plantation de 10.000 hectares en Italie.

La mondialisation des échanges favorise, évidemment, la propagation de cette bactérie. Originaire du continent américain, et connu sous le nom de la maladie de Pierce, la bactérie est aujourd'hui localisé en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne.