La 67e opération Arc-en-ciel de récolte de denrées non périssables s'adapte à la crise du coronavirus

Chaque année, ce sont près de 100 tonnes de vivres qui sont récoltés . "Cette année, on espère malgré tout récolter la moitié, une cinquantaine de tonnes. On espère que les citoyens seront au rendez-vous", malgré la crise.

La 67e opération Arc-en-ciel débute ce week-end à Bruxelles et en Wallonie . Depuis 1954, le principe est le même : récolter des denrées non périssables auprès du grand public. Des denrées qui permettront aux associations qui luttent contre la pauvreté de réaliser des économies sur leur budget alimentation et de pouvoir dégager des moyens pour organiser des journées de loisirs pour les 15.000 adolescents et enfants en difficultés dont elles s’occupent.

Une crise qui a un an et a privé bon nombre de citoyens de loisirs. "Cette année, l’opération Arc-en-ciel est plus importante que les autres années vu la crise Covid et les loisirs qui étaient interdits. Des jeunes placés en institution ont encore plus besoin de ces activités pour se développer, grandir et s’épanouir." Pour oublier, en quelque sorte, le coronavirus et ses implications négatives dans la vie de tous les jours de ces jeunes.

Depuis le 20 février et jusqu’au 20 mars, les récoltes de vivres ont lieu dans les écoles. "L’école de l’enseignement spécialisé de Ghlin a récolté 110 kilos en tout", explique de son côté Anne Ricotta, responsable de l’opération Arc-en-ciel pour la région de Mons. La récolte a été déposée au magasin Le Feu de camp à Cuesmes où le gérant, Denis Braeckevelt assure le relais avec les scouts et patronnés, les bénévoles de l’opération. "Ceux-ci sont venus chercher tout ce qui était flyers et sacs. Ils vont les distribuer pour que les gens qui veulent donner des vivres puissent les déposer."

Il est également possible de déposer des vivres non périssables dans les magasins partenaires jusqu’au 20 mars. La liste est sur le site arc-en-ciel.be.