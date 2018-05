La 23ème Pride Parade s'est élancée dans les rues de Bruxelles

Le cortège de la 23ème Pride Parade s'est élancé ce samedi vers 14h30 de la rue Ravenstein à Bruxelles. Des dizaines de délégations aux couleurs de l'arc-en-ciel ont investi les rues lors de l'évènement axé cette année sur le thème "Your local power". La Belgian Pride Parade souhaite ainsi mettre l'accent sur le respect et la sécurité de la communauté LGBTI+ dans leur propre quartier. Les organisateurs souhaitent ainsi mettre les mesures visant à assurer la diversité et la tolérance pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes à l'ordre du jour des prochaines élections communales.

Près de 60 associations et une dizaine de chars ont lancé les festivités. Plusieurs personnalités politiques ont également été aperçues dont Meyrem Almaci (Groen), Johan Van den Driessche (N-VA), Pascal Smet (sp.a), Sven Gatz (Open Vld), Philippe Close (PS), Marie Nagy (DéFI) ou encore Bianca Debaets (CD&V).

"Vous remarquez qu'il y a encore du chemin à faire au niveau de l'ouverture. C'est pourquoi je plaide pour que les communes désignent des échevins pour l'égalité des chances", a déclaré la Secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des chances, Bianca Debaets.

La Pride Parade se clôturera vers 17h00, après un passage dans le centre de la capitale. Les festivités se poursuivront au Pride Village, situé au Mont des Arts. Des animations et des concerts y sont organisés.

Les organisateurs s'attendent à une participation record cette année.