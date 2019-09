L'urbex, le phénomène en plein boom

L’urbex, traduisez l’exploration urbaine une passion qui est devenue une véritable mode en quelques années. L’idée est simple : un appareil photo, des lieux à l’abandon, quelques règles de prudence et le tour est joué. Le concept, né dans les années 90, compte de plus en plus d’adeptes. Depuis quelques années, des YouTubeurs s’adonnent aussi à cette pratique.

Les églises abandonnées, les maisons en ruines, les usines désaffectées sont des exemples de terrains de jeu pour les adeptes de l’urbex. Leur objectif est de prendre les plus belles photos de ces lieux insolites, mais aussi de profiter d’une balade, à l’abri du flot de touristes. Une harmonie avec la nature qui n’est finalement perturbée que par le chant des oiseaux. L’urbex, c’est une sorte de tourisme alternatif, une recherche artistique à quelques kilomètres de chez soi. Puisque la Belgique ne manque pas de trésors pour les accros de l’urbex, les urbexeurs viennent d’ailleurs parfois de l’étranger pour visiter ces lieux figés dans le temps. Le plus célèbre est bien sûr le village semi-abandonné de Doel, mais il en existe beaucoup d’autres.

Règles

Les endroits sont souvent difficiles d’accès et se méritent, du coup, l’urbex s’accompagne de nombreux risques et dangers. Trous dans le plancher, gouffres, chute, les lieux à l’abandon sont en général très peu sécurisés, il est donc facile de se blesser. L’une des règles implicites de l’urbex est d’ailleurs de ne pas se balader seul. Il est conseillé d’être toujours accompagné et de surtout toujours regarder où on met les pieds. L’activité est dangereuse et flirte parfois aussi avec les limites de la légalité. Certains adeptes n’hésitent pas à entrer sur des terrains ou l’accès est interdit, dans des endroits désaffectés qui sont susceptibles de s’écrouler. La photo souvenir de ces bâtiments oubliés par l’homme peut parfois se terminer au commissariat de police.