L’un des fugitifs belges les plus recherchés a été arrêté en Allemagne, après dix ans de cavale

Eric Robert De Cocq Van Delwijnen, qui figurait dans la liste des Belges les plus recherchés, la liste "Belgium’s Most Wanted", a été arrêté jeudi dans la ville allemande de Löbau, a communiqué ce vendredi la Police Fédérale. Ce Néerlandais, condamné en Belgique, était en cavale depuis plus de dix ans. Il avait écopé d’une peine de quinze ans de prison en 2011 devant le tribunal correctionnel de Gand, pour tentative d’homicide. Il avait disparu de la circulation avant même le début de son procès.

La Police Fédérale a créé, en novembre 2016, la liste belge des "Most Wanted", qui reprend les noms des fugitifs les plus recherchés par le Fugitive Active Search Team (FAST), une équipe d’enquêteurs qui se mettent sur les traces des condamnés en cavale, des détenus échappés et des fugitifs recherchés par d’autres pays. Le nom d’Eric Robert De Cocq Van Delwijnen y figurait depuis le début.

"Grâce à une coopération intense entre le FAST belge et les autres teams FAST européens, l’individu a finalement pu être localisé à Löbau, dans le Land allemand de Saxe", a expliqué la Police Fédérale. "C’est là que le team FAST allemand a pu l’arrêter dans la matinée du jeudi 12 août 2021. La justice réclame à présent son extradition vers notre pays".