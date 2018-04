L'ultranationaliste serbe Seselj "fier des crimes qui lui sont imputés"

L'ultranationaliste serbe Vojislav Seselj s'est dit mercredi "fier des crimes qui (lui) sont imputés" par la justice internationale et a assuré qu'il était "prêt à les répéter à l'avenir", dans une déclaration par téléphone à l'AFP.

Agé de 63 ans, Vojislav Seselj a été condamné en appel à dix ans de prison par un tribunal de l'ONU pour crimes contre l'humanité lors des guerres des années 1990 en ex-Yougoslavie. Cette peine est couverte par la période de détention qu'il a déjà effectuée.

Des discours qui ont incité à la violence

Contrairement à ce qu'avaient estimé les juges en première instance, ses discours enflammés en 1991-93, au début du conflit dans l'ex-Yougoslavie, ont bel et bien "incité à la violence" et "violé le droit à la sécurité" des populations non serbes auxquelles il s'en prenait, relève le jugement. De par "son influence sur la foule", «M. Seselj a contribué de manière substantielle au comportement de ceux qui ont perpétré" les crimes, poursuit le texte.

Le tribunal "a menti concernant Hrtkovci. Aucun Croate n'a été expulsé de Serbie, tous ceux qui sont partis ont auparavant échangé leurs propriétés avec celles des Serbes" chassés de Croatie", a affirmé Vojislav Seselj.

Une condamnation "contraire à la loi"

Absent de son procès en appel, M. Seselj a estimé que cette condamnation était "contraire à la loi". "Le tribunal en appel ne pouvait pas changer l'acquittement en condamnation, il pouvait uniquement casser ce verdict et faire renvoyer le dossier pour un nouveau procès", a-t-il affirmé.

Vojislav Seselj avait été acquitté au terme d'un procès de huit ans, en mars 2016, par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de neuf chefs d'accusation pour un "nettoyage ethnique" ayant visé des Croates, des musulmans et autres non-Serbes dans les années 1990.