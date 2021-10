L’UCLouvain vote un plan Transition et renforce encore ses actions pour le climat

A quelques jours du début de la conférence mondiale pour le climat, la COP26, l’UCLouvain passe à la vitesse supérieure et lance un vaste plan Transition 2021-2026. Il comporte trois axes : la recherche, l’enseignement et le développement d’un campus durable. "Pour chacune de ces dimensions, nous avons des objectifs concrets", explique Marthe Nyssens, prorectrice à la transition. "Nous devons conscientiser et former nos étudiants aux défis de la transition parce qu’ils seront les acteurs, les actrices de demain que ce soit dans les entreprises, le secteur marchant et non marchant. Ce que nous faisons pour l’instant, c’est accompagner les personnes en charge des programmes de cours pour voir comment intégrer les compétences nécessaires au développement durable dans chaque formation !"

Ce plan Transition renforce des actions déjà très concrètes menées par exemple au sein l’Ecole polytechnique où enseigne Jean-Pierre Raskin. Il est spécialisé dans la microélectronique : "Nous avons effectivement la volonté d’aborder ces questions et notamment celle de l’économie circulaire à travers des cours, des projets, des mémoires et maintenant même des thèses de doctorat".

Si les projets foisonnent dans les ateliers de l’Ecole polytechnique, ils sont aussi très nombreux au sein de l’OpenHub. Cet espace a pour vocation de mettre en relation le monde universitaire, les citoyens et les entreprises. Il accueille notamment le RepairStudio où il est possible de venir faire réparer ses électroménagers et des appareils électroniques en tout genre. Nicolas est étudiant ingénieur civil. Il fait partie de l’équipe des réparateurs via un kot à projet : "De plus en plus de personnes ont conscience des problèmes liés à l’obsolescence programmée et de l’importance de favoriser l’économie circulaire. Le RepairStudio est une belle vitrine ! Ça permet aussi de parler de toutes les initiatives qui y sont liées !".

Parfois, il suffit de rebrancher un fil mais ça n’est pas toujours le cas. Les pièces de rechange peuvent être difficiles à trouver. Certaines sont alors modélisées et reproduites sur des imprimantes 3d.

Un projet lancé au sein de l’OpenHub et réalisé dans le cadre d’un mémoire a également permis de mettre au point un circuit électronique simplifié pour remplacer celui d’origine. "La plupart du temps, les fabricants ne nous donnent pas accès aux plans", précise Jean-Pierre Raskin. "Nous allons alors essayer de développer une pièce qui aura la même fonctionnalité mais on peut aussi l’adapter en fonction des besoins. Si on prend l’exemple d’une machine à laver qui aurait 20 ou 25 programmes. On peut se contenter des quatre les plus utilisés par les consommateurs. Dans ce cas de figure, il suffira de programmer un microcontrôleur d’une valeur d’une trentaine d’euros pour redonner une deuxième vie à la machine à laver."