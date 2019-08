L'UCLouvain teste un logiciel d'appui à la correction

Via le logiciel, les professeurs encodent des critères objectifs de correction, correspondant à des notations. En fonction des réponses de l’étudiant, ils sélectionnent les critères correspondants. Le logiciel calcul alors les points de l’étudiant. De la première à la dernière copie corrigée, les critères ne changent pas. Ce qui garantit plus d’équité aux étudiants.

Depuis 5 ans, l’UCLouvain développe son projet d’Université numérique. Dans ce cadre, elle a décidé d’investir pour un an dans une licence du logiciel Gradescope. Depuis janvier, tous les professeurs qui le souhaitent peuvent utiliser ce logiciel d’appui à la correction. Le principe est simple. Toutes les copies sont numérisées et accessibles sur ordinateur.

L’Université catholique de Louvain a acquis pour un an un logiciel d’appui à la correction, bien utile en cette période d’examens. Gradescope a été développé au sein de l’Université de Californie à Berkeley. Il permet aux enseignants de gagner en temps et en qualité de correction. C’est la technologie qui se met ici au service de la pédagogie.

Gradescope permet de corriger question par question. - © Tous droits réservés

Le professeur définit des critères de correction fixes. - © Tous droits réservés

Plus de dialogue avec les étudiants

Olivier Pereira est professeur de cryptographie. Il déclare avoir gagné en temps mais surtout en qualité de correction grâce au logiciel."Ça permet de gagner énormément de temps en logistique, de communiquer des corrections plus riches avec plus de commentaires pour que l’étudiant comprenne d’où proviennent ses erreurs et pourquoi il a perdu des points".

Les professeurs peuvent laisser facilement des commentaires et permettre aux étudiants d’avoir accès à la correction effectuée et à la notation. Si ceux-ci ne sont pas d’accord, ils peuvent à leur tour laisser un commentaire au professeur. "Le dialogue est facilité", confirme le professeur. "Le logiciel permet de résoudre énormément de questions très vite et puis, de déterminer quand il faut se voir en personne."

Autre avantage de Gradescope, les professeurs peuvent corriger question par question et non plus forcément copie par copie. Ils peuvent également modifier les critères de correction en cours de processus, s’ils estiment avoir été trop sévères en termes de notation. "Est-ce que tel critère vaut 1 point ou 1,5 point?" explique Olivier Pereira.

"C’est quelque chose qui pourrait s’ajuster en cours de correction. Quand j’ai corrigé une centaine de copies, je peux éventuellement me dire, sur base du ressenti, que pour tel critère je peux retirer 0,5 point au lieu d’1 point. Gradescope va faire automatiquement l’adaptation pour les centaines de copie qui ont déjà été corrigées. Avant, avec le papier, cela aurait pris énormément de temps de devoir repasser sur toutes les copies. J’aurais réfléchi à deux fois avant de le faire".