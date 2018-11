L'UCL ferme le cercle étudiant la MAF suite à des violences lors d'un baptême

Le cercle estudiantin MAF, réunissant des étudiants en éducation physique, kiné et réadaptation, a été fermé par l'Université catholique de Louvain (UCL), a appris la RTBF. Cette décision, prise depuis le vendredi 12 octobre, fait suite "à des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques et morales et d'attentats à la pudeur lors des baptêmes", explique un mail de la doyenne de la faculté des sciences de la motricité (FSM) aux étudiants, professeurs et collaborateurs.

Il s'agit notamment d'échanges de coups ou de gifles, a précisé Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes de l'UCL. Les faits dateraient d'il y a plusieurs semaines. 47 étudiants avaient entamé le baptême dans ce cercle et seule une quinzaine l'aurait terminé. L'université tente à présent de déterminer s'il s'agit d'un dérapage de quelques individus ou du cercle lui-même après quoi l'UCL pourrait déposer plainte contre les étudiants ou les anciens étudiants.

De son côté, le cercle incriminé dit être transparent avec les autorités académiques et judiciaires. Au micro de la RTBF, la présidente du cercle, Marine Saussez précise: "On était déjà au courant des faits. Un étudiant s’est plaint début octobre, nous sommes en contact avec l’UCL depuis lors". Elle explique aussi que de nombreuses mesures de prévention sont déjà en place mais elle reconnait qu'elles sont manifestement insuffisantes. "Il faut se réagir dans le bon sens. On doit se remettre en question mais on souhaite continuer à exister", ajoute-elle.

