L'outil d'auto-évaluation covid et le Passenger Locator Form ne sont pas accessibles ce dimanche, suite à une panne

L'outil d'auto-évaluation pour le coronavirus, accessible via la plateforme Ma Santé, n'était pas accessible dimanche. Les formulaires Passenger Locator Form (PLF) ne peuvent pas non plus être complétés.

Le SPF Santé publique confirme les problèmes. "Il y a une panne chez le fournisseur Smals, des techniciens y travaillent", précise la porte-parole Wendy Lee.

L'outil d'auto-évaluation covid permet de savoir si un test est nécessaire en encodant ses symptômes, et de générer un code QR de dépistage.