L'ours polaire est-il à sa place en Belgique ?

Pairi Daiza a un nouveau projet : « la Terre du froid ». Le Parc animalier devrait accueillir plusieurs espèces animales venues du Grand Nord dans un espace de 7000 mètres carrés. Et parmi celles-ci, un animal particulièrement apprécié du grand public : l’ours polaire.

Mais voilà, depuis quelques jours des militants de la cause animale montent au créneau pour protester contre la venue, dans ce cadre, d’ours blancs. La Belgique serait inadaptée à cette espèce disent-ils. Le parc animalier le plus connu du Royaume dit au contraire s’investir dans la sauvegarde de l’ours polaire à l’échelle internationale.

Un espace dédié aux animaux polaires à Pairi Daiza… évidemment vu comme ça on y croit. Mais la faune de l’arctique peut-elle résister à l’été belge ? Certains militants de la cause animale en doutent. Jean-Michel Stasse, président de l’association « Wolf Eyes » en fait partie : « L’ours n’est pas fait pour vivre au-dessus de 10 degrés. Pairi Daiza est dans une logique se renouveler assez souvent avec de nouvelles espèces, et la terre du froid en fait partie. Dans 4 à 5 ans vous aurez d’autres espèces. Les ours doivent attirer le client. Pour nous, c’est ciblé sur des animaux qui vont faire venir des gens, et justement grossir le portefeuille du zoo », s’indigne-t-il.

Ce militant avait déjà voulu dénoncer les conditions de vie des ours polaires d’un autre parc animalier belge durant la canicule de l’été dernier, mais pour les responsables de Pairi Daiza, ces craintes ne sont pas fondées pour leur parc. Claire Gilissen est la porte-parole de Pairi Daiza : « Si les ours blancs souffrent quand il fait chaud, ils auront l’occasion de rentrer dans des espaces réfrigérés. Les bassins d’eau seront aussi maintenus à une température sous les 14 degrés. »

L’ours blanc figure toujours en bonne place sur la liste des animaux vulnérables, surtout à cause du réchauffement climatique. A Pairi Daiza, on veut croire que les parcs animaliers peuvent jouer un rôle dans la conservation de l’espèce, nous explique Claire Gilissen : « La Polar Bear Association et l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature, ndlr) font appel aux zoos et aux parcs comme Pairi Daiza pour recueillir ces animaux qui sont en danger dans leur univers naturel pour que l’on puisse les étudier, essayer de faire de la reproduction pour un jour les réintroduire dans leur milieu naturel. »

Notons cependant que réintroduire un ours blanc captif dans la nature est une opération complexe qui n’aura de sens que si leur habitat naturel, la banquise, peut être préservé.