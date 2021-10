L'ours brun Otis remporte le concours de l'ours le plus massif d'Alaska

L'ours brun Otis a remporté le titre d'ours le plus gros d'Alaska face à Walker, un autre plantigrade de plus de 450 kilos, a indiqué l'administration du parc national de Katmai. Grâce à ce concours, le parc entend informer sur l'écosystème et l'habitat de ses plus de 2. 000 ours bruns.

Douze ours bruns étaient en lice cette année pour remporter le titre de plantigrade le plus costaud du parc. Plus de 793.000 votes ont été exprimés depuis les quatre coins du monde. Les visiteurs et les passionnés d'ours pouvaient observer les animaux via des webcams et visionner des photos d'eux avant et après. Au printemps, les ours sont encore maigres mais, à l'automne, ils doivent constituer leurs réserves de graisse en vue de l'hibernation.

Otis, qui à 25 ans est l'un des ours les plus âgés du parc, a particulièrement bien réussi dans ce domaine, selon les votants. Le concours, qui existe depuis 2014, avait déjà été remporté par l'animal à l'époque, de même qu'en 2016 et en 2017.