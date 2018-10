L'ouragan Michael passe en catégorie 4 et devient "extrêmement dangereux"

L'ouragan Michael, qui s'était hissé en catégorie 3 en début de semaine et avait atteint mercredi les côtes de l'État américain de Floride, a été réévalué mercredi en catégorie 4 sur une échelle de cinq. Le phénomène météorologique a été qualifié d'"extrêmement dangereux" par le Centre américain des ouragans (NHC) sur sa page Twitter.

Les zones de pluies extrêmes approchent doucement des côtes, selon le NHC. Celui-ci annonce une marée particulièrement dangereuse et des vents violents pouvant dépasser les 200 kilomètres par heure.

La ville de Panama City et certaines régions plus enfoncées dans les terres, du côté nord-ouest de l'État, ont été évacuées. Le gouverneur de Floride, Rick Scott, avait plus tôt décrit l'ouragan comme "monstrueux".

Selon la chaîne d'information CNN, Michael est l'ouragan ayant atteint les côtes américaines le plus puissant de l'année.