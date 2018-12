L'oubli de clignotant est ce qui vous énerve le plus sur la route

Des comportements agaçants sur la route, il y en a une flopée. Mais celui qui irrite le plus, selon une enquête Touring réalisée sur 1.200 belges, c'est l'oubli du clignotant.

Plus de 41% des personnes interrogées considèrent que les conducteurs qui ne l'utilisent pas sont les plus énervant. En deuxième position, vient "la conduite agressive ou violente" et en troisième lieu, "rester sur la bande du milieu".