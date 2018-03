L'Oscillococcinum sert-il vraiment à quelque chose? Le monde médical exprime des doutes

L’Oscillococcinum, le médicament homéopathique le plus vendu au monde, est souvent prescrit pour atténuer les symptômes de la grippe. Pourtant, plusieurs études montrent que ses effets seraient un placebo.

Sur la notice, le médicament contient du saccharose (du sucre) et du lactose. Lors de l'analyse, on ne trouve aucun principe actif, uniquement du sucre.

"Il n’y a que du sucre. Et avec les méthodes actuelles on ne peut pas détecter autre chose", explique Emmanuel Hermans, doyen de la faculté de pharmacie et des sciences biomédicales à l’UCL.

Comment prouver son efficacité?

L’Oscillococcinum n’est pas bon marché. Il faut compter 30 euros pour une boite de 30 doses, soit 20 euros de plus que pour 30 comprimés de Dafalgan. De plus, une dose de ce médicament contient 1gr de sucre et revient à 1 euro; cela revient à payer environ 1000 euros pour 1kg de sucre.

Les homéopathes défendent pourtant qu’il y a bien la présence d’un principe actif, un extrait de canard de barbarie. "Ils sont convaincu que ces substances sont capables d’influencer les propriétés des molécules de sucre et pourraient apporter un bénéfice", ajoute le doyen.

Mais comment prouver la présence de ce composant et son efficacité? En Europe, les médicaments homéopathiques ne sont soumis à aucune analyse en laboratoire. Faudrait-il donc des contrôles plus stricts?

Ce médicament homéopathique pèse 35 millions d’euros en Belgique et on considère qu’un ménage sur deux en possède.