L'orthokératologie :dormir avec des lentilles, pour ne pas porter de lunettes le lendemain

Dormir avec des lentilles pour ne pas avoir besoin de porter ses lunettes le lendemain… Non, ce n’est pas de la fiction. Il est possible de corriger sa myopie pendant son sommeil grâce à l’orthokératologie. Cette pratique, peu connue chez nous, est en revanche très répandue aux Etats-Unis et en Asie.

Chaque matin, depuis 7 ans, c’est le même rituel pour Marie. En se levant, direction sa salle de bain, avec une mission : enlever ses lentilles. Pour obtenir l’effet escompté, il faut les garder au moins six heures, ce qui ne lui pose pas de problème : "Moi, je ne les sens pas du tout. C’est très facile, car je ne me rends même pas compte que je les ai".

Grâce à ces lentilles, Marie voit parfaitement pendant la journée, sans porter de lunettes. L’effet peut même durer plus longtemps : "Ça tient 24h, mais ça peut aller jusqu’à 48h".

Une pratique peu connue

Alors qu’elle portait des lunettes depuis 10 ans pour cause de myopie, Marie a entendu parler de l’orthokératologie par une amie. Mais rares sont les opticiens qui pratiquent cette technique chez nous. Dylan Declerck, opticien formé à Paris, est l’un d’eux : "Un œil myope est un œil dont la courbure cornéenne est trop importante. Dès lors, le principe de l’orthokératologie est d’aplatir cet œil".

Cette pratique permet donc de stabiliser la myopie. Mais attention, elle ne convient pas à tout le monde. Il faut être myope : de -1 à -6.5. Et si vous êtes aussi astigmate, cela fonctionne jusqu’à 3.5 de dioptrie.

Arrivée en Europe par les airs

Comme l’explique l’opticien Dylan Declerck, l’orthokératologie est arrivée en Europe sous une forme insolite : "Des pilotes, notamment des pilotes d’Air France, ont utilisé ce moyen pour passer le processus de sélection il y a une vingtaine d’années. Ils avaient grâce à cela une vision excellente sans porter ni lunettes ni lentilles lors de l’examen".

Un coût, et des risques

Reste que ces lentilles ont un coût : il faut compter environ 400 euros pour une durée de vie d’un à deux ans. Notons également que pour certains ophtalmologues, comme François-Xavier Crahay (CHU de la Citadelle), cette pratique comporte encore des risques : "Il y a des risques potentiels d’infection. Mais aussi, vu qu’on aplatit la cornée tous les jours et pendant toute la nuit, la répétition de ces contraintes mécaniques peut induire une fragilisation de la cornée. Et on n’a pas encore, à long terme, les conséquences de cette fragilisation".

L’orthokératologie, comme d’autres techniques, risque sans doute de se développer d’ici quelques années. Puisqu’en 2050, la moitié de la population pourrait être myope…