L'ONU planche sur un traité international sur le harcèlement au travail

Les membres de l'Organisation internationale du travail (OIT) ont décidé vendredi à Genève d'élaborer d'ici un an un traité international sur la violence et le harcèlement au travail, une initiative alors que le mouvement #MeToo poursuit sa lancée.

Au dernier jour de la 107e session de la Conférence internationale du travail, les représentants des gouvernements, des employeurs et des employés de 187 États membres de l'OIT ont adopté une résolution demandant que l'agence de l'ONU adopte "des normes sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail".

Interdire toutes les formes de violence et de harcèlement

Ces normes devraient prendre la forme d'une "convention" contraignante, "complétée par une recommandation", selon la résolution adoptée par l'OIT après une dizaine de jours de discussions. La convention, qui doit désormais être rédigée, devra être formellement approuvée en juin 2019, lorsque l'OIT célébrera ses 100 ans.

La résolution demande que la convention interdise "toutes les formes de violence et de harcèlement" dans le monde du travail, prévoie la mise en place de sanctions par les pays et garantisse "l'existence de moyens d'inspection".

Selon le texte, la lutte contre la "violence et le harcèlement" dans le monde du travail devrait cibler "l'ensemble de comportements et de pratiques inacceptables" dans le monde du travail "qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique", peu importe s'"ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée".