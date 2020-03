L'ONU à Genève ferme ses portes aux visiteurs en raison du coronavirus

Le Palais des Nations unies à Genève, qui accueille chaque année 100.000 visiteurs, leur a fermé ses portes lundi en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.

"Nous avons suspendu temporairement les visites guidées du Palais comme mesure de précaution liée au Covid-19", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ONU à Genève, Alessandra Vellucci.

La mesure est pour l'instant valable jusqu'au 13 mars.

L'ONU examine par ailleurs les événements prévus à Genève dans les prochains jours à la lumière des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). A la suite à cette analyse, des activités et des réunions pourraient être reportées "afin de préserver la santé des participants", a expliqué Mme Vellucci.

Cette annonce intervient alors que la Suisse, où se situe le siège européen de l'ONU, a interdit vendredi tout événement public ou privé réunissant simultanément plus de 1.000 personnes.

La Suisse est touchée par l'épidémie de Covid-19 depuis le 25 février. Alors qu'un 25e cas a été annoncé lundi, l'Office fédéral de la santé publique (Ofag) a annoncé que sa campagne d'information "passe du niveau jaune à rouge", ajoutant trois règles de conduite contre le coronavirus: jeter les mouchoirs usagés dans une poubelle fermée, éviter les poignées de main et toujours téléphoner avant d'aller chez le médecin ou aux urgences.

Jusqu'ici, trois règles d'hygiène étaient déjà en vigueur: se laver soigneusement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude, et en cas de fièvre et de toux rester à la maison.

Le 25e cas est un habitant âgé du Tessin, canton frontalier de l'Italie, qui s'était rendu dimanche soir aux urgences d'une clinique privée de Lugano. Dans le reste du pays, des cas ont été signalés dans de nombreuses régions, y compris à Bâle et Zurich (nord), Berne (centre), Genève (ouest), en Valais (sud) et dans les Grisons (est).