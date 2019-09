L'ONE a 100 ans : retour sur un siècle d'accompagnement de la petite enfance (archives)

Ce vendredi, l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) et ses pendants flamand et germanophone Kind & Gezin et Kaleïdo, fêteront le 100e anniversaire de leur parent commun, l'Œuvre nationale de l'enfance. La fête, qui sera officiellement ouverte par la reine Mathilde, aura lieu au palais 10 de Brussels Expo.

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), ce sont aujourd’hui près de 600 consultations pour enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore plus de 1200 milieux d’accueil agréés. Ce sont aussi 842 travailleurs médico-sociaux, 1000 médecins et 4500 volontaires qui travaillent chaque jour pour accompagner familles et enfants dans leurs premières années de vie. Une mission que poursuit l’ONE depuis 100 ans déjà.

Lutter contre la mortalité infantile

C’est précisément le 5 septembre 1919 qu’est créée ce qu’on appelle alors l’Oeuvre Nationale de l’Enfance. Au lendemain de la Première guerre mondiale, il s’agit d’instituer des services d’aide aux familles mis en place progressivement au tournant du 20e siècle.

"Fin du 19e, début du 20e siècle, la mortalité infantile est énorme, nous explique Marie-Christine Mauroy, pédiatre et ancienne directrice santé de l’ONE. On parle d’un enfant sur trois ou quatre qui décède avant l’âge de 5 ans. En grande majorité, ces enfants décèdent de maladies infectieuses : des diarrhées, la rougeole, la diphtérie… Il y a vraiment une prise de conscience du fait qu’il faut pouvoir faire quelque chose. Parce qu’on connaît l’origine microbienne de ces maladies, et qu’on sait qu’on peut les diminuer en améliorant l’hygiène, l’allaitement maternel et en luttant contre la malnutrition infantile".

Premières consultations

Très vite se créent donc des consultations qui ressemblent fort à celles que nous connaissons aujourd’hui, appelées les Gouttes de lait. Les mères viennent y peser leurs bébés, recevoir des conseils sur l’alimentation et l’hygiène. Les premières études montrent que ces consultations ont un effet : la mortalité infantile diminue.

Les consultations prennent donc de l’ampleur, notamment pendant la Première guerre mondiale, pour permettre de répartir au mieux l’aide alimentaire internationale. Au lendemain de la guerre, il y a en Belgique 900 consultations, dix fois plus qu’avant le début du conflit. Et malgré la guerre, on se rend compte que la mortalité infantile avant la première année de vie a diminué de moitié. Les politiques décident de fédérer ces consultations. C’est la naissance de l’Oeuvre Nationale de l’Enfance.

Contrôle des milieux d’accueil

Ses missions sont avant tout centrées sur les nourrissons, et avec le temps, l’ONE se met donc à contrôler les milieux d’accueil comme les crèches. Dans nos archives, nous avons retrouvé ce reportage de 1964 où la journaliste nous explique qu’il n’y a alors que 54 crèches en Belgique.

"À la base, les crèches étaient destinées aux mères en très grandes difficultés, parce qu’elles étaient tellement pauvres qu’elles étaient obligées de travailler, précise Marie-Christine Mauroy. On s’était rendu compte que dans ces crèches, la mortalité était plus importante parce que ces mères arrêtaient l’allaitement plus tôt et que les enfants mélangeaient leurs microbes. C’est progressivement que des lois sont sorties pour dire que l’ONE était responsable aussi de veiller au maintien de lieux d’accueil suffisamment fiables sur l’ensemble du territoire et que donc toute personne qui gardait un enfant qui n’était pas de sa famille devait se signaler à l’ONE. C’est encore le cas actuellement".